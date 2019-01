-No sólo condenamos la ruptura del orden constitucional en Venezuela sino que también decimos que vamos a continuar velando por que se termine el populismo en ese país y vamos a seguir tomando medidas que provoquen la reacción no sólo de este presidente ilegítimo desde nuestro punto de vista sino también de toda la comunidad internacional. Lo que está haciendo hoy la OEA con eficiencia es llamar la atención y decir señores, en nuestro continente tenemos problemas muy graves y además esos problemas están afectando no sólo al pueblo venezolano sino que también son problemas políticos, humanitarios y económicos que afectan a toda la región y que son de una gravedad tal que debemos tomar las medidas necesarias para acabar con la falta de democracia en ese país.