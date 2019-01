2) Llamado a consulta de los representantes diplomáticos en Venezuela. Este punto fue avalado en gran medida por el gobierno de Macri que, como adelantó ayer Infobae en exclusiva, convocó al Encargado de Negocios en Caracas Eduardo Porretti a Buenos Aires para que no se haga presente en el acto de asunción de Maduro. No obstante, desde la Cancillería expresaron hoy que no está previsto el cierre de la embajada argentina en Venezuela y que Porretti regresará a Caracas en los próximos días. Es que a diferencia de lo que plantean otros países de la región, Macri está convencido de que hay que dejar en funciones a los diplomáticos argentinos en Venezuela, aunque sea en la mínima expresión (hoy son apenas tres funcionarios) para que estos mantengan un contacto permanente con la oposición venezolana y sirvan de puente para ayuda humanitaria.