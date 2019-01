Ahora, luego del fallo, el gobierno de Estados Unidos no tiene fecha estipulada para emitir una respuesta, aunque se espera que la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses. Así, la Corte analizará la opinión de Casa Blanca, que no es vinculante, y fallará sobre tomar el caso o no. A EEUU viajaron el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de los principales asesores de Mauricio Macri en temas judiciales.