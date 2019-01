En el entorno de Vidal, algunos se preguntan. "Si necesitan tanto a María Eugenia, porque sin ella no pueden ganar, ¿por qué entonces la candidata presidencial no es ella? Representa a la coalición tanto como Macri, contiene mejor a los disconformes, no tiene por qué explicar los fracasos económicos porque no fueron su culpa, no es resistida por más de la mitad de la población, sería aire fresco para el país, tiene mucho más para mostrar respecto de la lucha contra las mafias y Mauricio podría presentarse como el padre de un cambio histórico para la Argentina, que, encima de eso, tiene la generosidad de no presentarse a la reelección. Ese argumento, además, sería letal para Cristina, que se presenta en todas las elecciones y es incapaz de soltar". Eso se dice cerca de Vidal. Macri, al menos hasta ahora, no admite ningún otro plan que el de seguir en el poder después del 2019.