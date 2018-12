"Esto no quiere decir que yo crea que esto es una conversación de muchachos. Lo que pasa en el país no es una discusión de dos personas amables. Puede serlo, pero en el momento de tomar las decisiones, en virtud de esas decisiones, hay que gente que come o no come, trabaja o no trabaja, muere o no muere. De manera que yo sí creo que hay maneras de pensar y proceder que son canallescas y que merecen mi repudio, mi rechazo. Pero si es que hay algún momento para examinar las ideas, no es necesario hacerlo de una forma violenta".