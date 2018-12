Por un lado, el diplomático argentino apostado en Managua había sido cuestionado por la abogada de la actriz Thelma Fardín por afirmar que la denuncia de violación contra Darthés debía tramitarse en la Argentina y no en Managua, donde sucedieron los hechos. Sabrina Cantabria, abogada de la actriz, replicó: "Me sorprendió que digan que la causa se va a tramitar en la Argentina, esa posibilidad no encaja en la denuncia de Thelma. Nos sorprendió la afirmación del embajador".