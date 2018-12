Fueron muchos los que mintieron, muchos los que no buscaron más allá de los rumores, muchos los que no chequearon fuentes y muchos los que se abusaron de su autoridad de funcionarios para hacernos creer a todos la versión de la historia que más conveniente y más funcional era a sus propios intereses. Mintieron muchas de las 19 tapas de Página 12 que le dedicaron. Las tapas mintieron con desfachatez. Mintieron sin importarles que dos menores escucharan esas mentiras sobre su padre, que ya no estaba para contrarrestarlas. Mintieron cuando se asociaron con lo más recalcitrante del antisemitismo argentino diciendo que la dirigencia de la comunidad judía y su intelectualidad recibían órdenes directas del mismísimo Paul Singer. Mintió Timerman a la dirigencia judía y a los familiares, mintieron cuando no asumieron quiénes fueron los autores del Memorándum. Mintieron cuando dijeron que no se habían reunido en Alepo con los iraníes. Mintieron cuando trataron de "pseudoperiodista" a "Pepe" Eliaschev. Mintieron cuando la Presidenta de entonces, en silla de ruedas y de blanco inmaculado, dijo por cadena nacional que se había enterado de la muerte del Fiscal por la Ministra de Seguridad, y el Secretario Sergio Berni, en los medios tan ávidos por esos días, dijo que ella se enteró por él. Mintieron de manera asquerosa cuando aquella madrugada del lunes, con lo que se creía que eran apenas unas horas de muerto –pero tal vez ya llevaba un día– y charcos de sangre del Fiscal, con su madre ubicada estratégicamente junto al cuerpo inerte de su hijo, Berni y Fein, frente a las cámaras de la Policía Federal, hacían un acting oprobioso diciendo: "veamos si el Fiscal está vivo, lo primero es la vida de la persona", cuando hacía ya varias horas que estaban presentes en su departamento, y Berni ya le había dado el pésame a su madre.