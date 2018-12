Luego, en sentido retórico y con un dejo de sarcasmo, Pichetto se preguntó cómo se resuelve este modelo "casi escandinavo" en el cual casi el 70% del presupuesto se va en la seguridad social -jubilaciones, pensiones, AUH y planes-. Su respuesta fue que no hay que eliminar los planes, pero sí lograr un proceso de crecimiento que permita reemplazarlos progresivamente. "Deben ser por un tiempo, no pueden durar para siempre; no hay ningún país que pueda crecer a partir de planes", dijo.