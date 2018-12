Debido a las fuertes restricciones presupuestarias dispuestas por el PEN, para 2019, no son pocas las voces militares que han manifestado preocupación por la cada vez menor asignación de recursos para tareas operativas y de adiestramiento. No obstante las autoridades de la planta industrial dependiente de la cartera de Defensa confían en que en poco tiempo más no necesitarán soporte financiero del Estado Nacional. Dentro del sector aeronáutico, todas las miradas se posan en Beltramone y su equipo. No hay margen para el error, "o somos auto sustentables o no hay futuro posible", indican.