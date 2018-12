Bullrich no mencionó al ex ministro. No hizo falta. La alusión de Santilli, el nuevo ministro de la Ciudad, y en especial a D'Alessandro, con quien Ocampo había entablado una pésima relación, volvieron a reavivar las internas que existieron desde el día uno en la gestión de Cambiemos en materia de seguridad entre la Casa Rosada y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.