Mientras en el gran escenario nacional el kirchnerismo reclama la unidad con el peronismo federal, en algunas de las provincias argentinas el espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner diseña la alternativa que presentará en el 2019 para competir con Cambiemos y con gobernadores que pertenecen al peronismo no K. Es que en algunos de los distritos la relación con los mandatarios no es la mejor y las posibilidades de sellar una alianza se reducen con el paso del tiempo.