También criticó al juez Sebastián Casanello porque durante la investigación del caso no hizo ninguna de las medidas que le pidió. "Casanello quiso elevar el caso dos veces a juicio oral pero hasta que no pusiera asociación ilícita no lo dejaron. El magistrado estaba tratando de hacer las cosas bien. Todo lo que se me imputa está mal. ¿Una asociación ilícita? Yo no soy el gordo Valor. Soy gordo, pero no Valor", dijo.