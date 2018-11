"Ellos lo sabían", "ocultaron la informaron porque pensaron que íbamos a olvidarnos", "nunca les interesó nuestro drama", gritan los familiares, transidos en su dolor. Están convencidos de que si ellos no hubieran instalado una carpa frente a la Casa Rosada, el Ministerio de Defensa no habría concretado el contrato con la empresa que finalmente encontró la nave y no es justo discutirles.