"La comisaria 24 no era el jardín de infantes 'Mis Amiguitos'. El asesino era un dealer que trabajaba para ellos –dijo-. ¿Estábamos exaltados, dolidos? Sí. Tratamos de atemperar los ánimos, pero un policía me sacó un arma y me la puso en el pecho. Después el subcomisario dio la orden 'salgamos'. Ellos hicieron abandono de la comisaria", afirmó en su indagatoria. Negó haber golpeado a efectivos, destruido patrulleros y retenido privados de la libertad a personas, como una embarazada, que estaba en la seccional cuando ellos llegaron, e incluso deslizó que esa mujer –testigo clave- pudo haberse beneficiado haciendo esa declaración en contra suyo a cambio que le hicieran desaparecer un expediente.