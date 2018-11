-Que empezó antes.

– Sin lugar a dudas. Quizás en la Argentina nos llama la atención porque vemos un Brasil que muchas veces no existe, o existe pero no es el real de todos los días. Vemos el de la diversidad, la alegría, el carnaval, la música, la creatividad, que no es el Brasil políticamente verdadero que abolió la esclavitud por último en América Latina, muchas décadas después que el resto de los países. Que todavía no tiene una universidad de cien años -en 1923 fue fundada la primera-, un país profundamente racista, misógino, discriminador que durante los periodos de Lula y Dilma cambió muy radical y significativamente.