– "La ex Presidenta ya tuvo su oportunidad, ahora la historia, la sociedad va a juzgar y va a decir: 'A mí me gustó la AUH, no me gustó la corrupción, a mí me gustó la incorporación de derechos, no me gustó el centralismo tributario… ' Porque cuando hoy miramos los precios, la Argentina viene de 6 años sin crecimiento y con inflación: eso lo paga el que menos tiene. La gente acomoda, la gente va a decidir".