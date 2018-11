Más concretamente, y en contra de los deseos de la Casa Rosada, que prefiere ver un tablero opositor dividido y trabaja detrás de ese objetivo, ese candidato no sería Cristina Kirchner por una razón simple: no garantiza el triunfo. Podría pasar a una segunda vuelta, pero no más allá. "No gana, ya está", resumió lacónicamente un dirigente peronista involucrado en el diseño de la estrategia opositora.