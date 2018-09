El pasaje publicado por Mantero fue citado por Richard Nixon en su discurso de victoria el 6 de noviembre de 1968 y en el de su renuncia el 8 de agosto de 1974. Con el tiempo, el fragmento adquirió independencia hasta trascender casi como un poema conocido como "El hombre en la arena" ("The Man in the Arena"), que se transcribe completo a continuación: