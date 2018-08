Urtubey viajó junto a Macri al Paraguay para participar de la jura del presidente Abdo Benítez. El gobernador peronista tiene buena relación con el Presidente y le planteó sus dudas acerca del acuerdo político que se estaba empujando desde Balcarce 50. A Urtubey no le gusta que los ministros de Macri corran las líneas de negociación todos los días y menos le gustó que el Presidente ratificara esa estrategia para llegar a un eventual pacto político con la oposición dialoguista del justicialismo. El gobernador con habitual buen humor, se bajó del avión con la sonrisa congelada.

Alfredo Cornejo, es gobernador de Mendoza y titular de la Unión Cívica Radical (UCR). Macri lo aprecia como dirigente, aunque no le gustó que hubiera planteado en público su perspectiva sobre los aumentos de tarifas que se cocinaban cuando Juan José Aranguren todavía era ministro de Energía. Cornejo empujó la renuncia de Aranguren con sus opiniones, y ahora el gobernador se apresta a librar otra batalla para lograr que las nuevas metas del FMI no funcionen como napalm en los sectores más castigados de la sociedad. La UCR acompañará la reducción del gasto, pero no cómo lo está diseñando Macri y su ministro Dujovne.