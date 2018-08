En este contexto, Cristina goza del beneficio de los fueros que, afortunadamente, impiden que un juez exaltado la detenga antes de una condena. Eso garantiza el funcionamiento de la democracia. Una ex presidente que además es senadora y la líder más destacada de la oposición no debería ser detenida hasta que las evidencias sean comprobadas por el más alto nivel de la Justicia. Pero ese privilegio no protegió a Isabel Perón ni a Carlos Menem.