La defensa de la ex presidente Cristina Kirchner pidió a principios de julio que el empresario Carlos Wagner declarara como testigo en el juicio oral por la obra pública en el que la ex mandataria será juzgada. Para la actual senadora, Wagner podría dar testimonio de que durante su gobierno no hubo irregularidades en la asignación de obras. Pero dos meses después, el empresario dijo que hubo cartelización y que para eso se pagaban coimas. Fue cuando declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción de funcionarios del gobierno anterior y empresarios, lo que le permitió quedar en libertad.