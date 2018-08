"Queremos saber, a partir de estos terrenos, qué nombres están involucrados. Qué relación tiene Muñoz o Clarens en todas estas maniobras. Necesitamos la información desde Argentina para poder avanzar. No sabemos si estos terrenos fueron comprados en efectivo, porque la falta de control en la Aduana no permite tener un registro fehaciente. Desde el 1° de abril de este año, en Uruguay rige una ley que no se puede realizar una compraventa de inmuebles o vehículos en efectivo que supere los USD 5.000. Para atrás, aún no sabemos cómo lo hicieron", concluyó Espinoza.