Según un informe de La Cornisa, después de recibir bolsos con dinero en la casa de Néstor y Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, el ex secretario privado del ex presidente Kirchner hizo decenas de vuelos sospechosos a Uruguay. Así se desprende de la rutina que siguió en los días posteriores a los que, según el relato de Centeno, ex funcionarios del gobierno le dejaban bolsos repletos de dólares en el departamento de Uruguay y Juncal.