El ex ministro de Educación también hizo referencia a las declaraciones públicas del ex juez Norberto Oyarbide, quien aseguró que recibió presiones durante el gobierno kirchnerista para resolver a favor del matrimonio presidencial en una causa por enriquecimiento ilícito. "Como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan, te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, Flan, Flan, Flan", dijo frente a la mirada de un puñado de legisladores kirchneristas.