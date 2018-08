"Nunca me imaginé que iba a llegar a esta edad sin encontrarla", lamentó Chicha hace algunos años cuando todavía se sentía fuerte. Por lo menos un centenar de muñecas compró en sus viajes para reclamar por los niños robados y desaparecidos. Dejó de comprarlas cuando Clara Anahí ya no estaría en edad de jugar con muñecas y entonces empezó a comprar otros regalos para su nieta. Guardó además las mariposas de materiales diversos que una mujer le obsequiaba. Las mariposas son el símbolo de la Asociación Clara Anahí por aquello que dicen los aztecas de que cuando muere un combatiente se convierte en mariposa para seguir ayudando a sus compañeros. Muñecas, mariposas, regalos, recuerdos y cientos de cajas con cartas, mensajes, videos y papeles, están guardados para la nieta que no pudo volver a abrazar.