Cristina hizo algo más llamativo aún. Calificó como "un funcionario de cuarto nivel", que no participó de "mis dos presidencias" a Claudio Uberti, uno de los ex funcionarios que denunció que ella sabía de las coimas. Si este último detalle fuera una virtud, ¿que debe deducirse de lo que ocurría en el gobierno en el que Uberti sí fue funcionario, es decir, el de Nestor Kirchner? Con tal de salvarse, Cristina deja caer al amor de su vida. Ese individualismo extremo, donde ella es lo único que importa, tal vez explique por qué tantos ex compañeros no dudan ahora en desquitarse en tribunales.