Los italianos enviaron parte de su investigación a la Procelac para acreditar la ruta del dinero, pagada supuestamente por Tenaris al ex presidente del partido de los Trabajadores (PT) José Dirceu, ex ministro de Lula, y a Renato de Souza Duque, ex director de servicios de la misma empresa. Ambos purgan condenas por 30 y 50 años, respectivamente.