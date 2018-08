09:15. Del ministerio fui a buscarlos al lic Baratta y Nelson y los llevé al ministerio.

12:55. Del ministerio lo llevé al lic Baratta a Alem 454 al subsuelo donde la misma persona nos esperaba, el lic lo llamó por celular también y le dijo "Jorge ya estamos llegando". Este señor subió al auto con una valija color negra y le dice al lic Baratta que tratara de que salga el otro proyecto COMAHUE CUYO son obras de energía eléctrica; le dice que hay en la valija U$S 2.500.000 (dos millones quinientos mil dólares). Luego éste señor también se bajó en Alem y Perón; el lic me dice vamos para Olivos, en el camino lo llama a Hernán García y le dice que nos espere en la YPF de Libertador (Olivos), pero Hernán se equivoca y nos espera en la ESSO de Libertador (Vte. López) lo llama por teléfono y vino hacia nosotros, le da al lic un bolso con la recaudación de la semana y le dice que hay U$S 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares) y se va. Nosotros seguimos; el lic Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy el auto porque tenía que entregar los U$S 4.000.000 (cuatro millones de dólares) en mano propia al Dr. Néstor Kirchner en el chalet donde vive el Dr. Kirchner con la Presidenta Cristina y que no quería que me vieran a mí

. Entró a las 14:00 hs y salió 14:25; me levantó a mí y fuimos hasta la YPF de Libertador y Melo donde se bajó de mi auto y se subió a la Meriva de Hernán Gómez chapa ICC 258. Yo los seguí hasta el dpto del lic Baratta; se ve que mientras venían se repartían la parte de dinero que le habría dado el Dr. Kirchner. Luego de dejarlo al lic; Hernán se fue y me dice a mí que lo espere a la vuelta de su depto. A las 15:20 salió y lo llevé a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo dejé en su dpto nuevamente. Durante este viaje me decía irónicamente que quería dejar de hacer las recaudaciones y yo le dije que mientras se lleve algo y me dice: no Oscarcito, yo puchereo no más; le di a entender que yo siempre quedo afuera y me dice esto es así nomás; que el Dr. Kirchner las quiere a todas para él, y además le digo: ¿no hay más?

Cuando llegamos a su dpto me dice que espere hasta que me avise que me vaya. Luego a las 19:40 pasa con su auto; iba acompañado con Dolina y me dice andá nomás a tu casa.