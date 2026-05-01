Iván Cepeda lanzó ácida pulla a Paloma Valencia al defender los logros del Gobierno Petro: “Así no le guste”

Iván Cepeda se dirigió a una multitudinaria concentración en la plaza de Bolívar, enumerando los logros del Gobierno nacional - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube

Bajo un cielo gris y entre consignas que retumbaron en el centro de Bogotá, la plaza de Bolívar reunió a miles de trabajadores y organizaciones sociales durante la conmemoración del Día del Trabajo, el 1 de mayo.

En ese contexto, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aprovechó las marchas ciudadanas para hacer campaña política, enfocando su intervención en la defensa de los resultados del gobierno de Gustavo Petro y en la confrontación directa con sectores de la oposición.

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A las 13:20, el aspirante del continuismo tomó el micrófono ante una multitud que respondió con aplausos y arengas. Su discurso transcurrió entre cifras, referencias simbólicas y afirmaciones sobre los cambios que, según indicó, ya impactan a millones de colombianos.

Críticas de Iván Cepeda a Paloma Valencia por la reforma pensional

“Nuestro gobierno ha alcanzado índices no vistos nunca en materia de reducción del desempleo. Nuestro gobierno ha beneficiado tanto a los adultos mayores como a los jóvenes del país”, expresó Iván Cepeda ante la plaza.

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Iván Cepeda intervino ante la multitud con un discurso enfocado en respaldar los resultados del Gobierno de Gustavo Petro - crédit Europa Press

El momento más álgido llegó cuando lanzó una crítica directa contra la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, en relación con su postura frente a la reforma pensional: “Nuestro gobierno triplicó el bono pensional para tres millones de adultos mayores, así no le guste a la señora Valencia”.

Y es que el señalamiento que hizo es debido a que la senadora Valencia es una de las lideresas más críticas de la reforma pensional al considerar que compromete el ahorro de los trabajadores, afecta la sostenibilidad fiscal y traslada una carga a las futuras generaciones, además de cuestionar el uso de recursos y su manejo administrativo.

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“Por una parte, triplicó el bono pensional para tres millones de adultos mayores. Y, por otra parte, al mismo tiempo, permitió que trescientos cincuenta mil jóvenes estudien gratuitamente”, afirmó Cepeda, mientras la multitud coreó consignas en respaldo a su intervención.

Iván Cepeda defendió el aumento del bono pensional y el acceso a educación gratuita como avances del Ejecutivo - credito Sergio Acero/Reuters

En medio de su intervención, apeló a una referencia cultural para reforzar su mensaje político, por lo que de manera curiosa decidió citar al cantante jamaiquino Bob Marley al afirmar: “Levántate, mantente firme y lucha siempre por tus derechos”, frase que utilizó para convocar a los trabajadores a sostener su movilización y participación en la defensa de sus garantías.

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“El movimiento social colombiano, nuestro pueblo, ha adquirido conciencia de que no podemos seguir tolerando la desigualdad y la pobreza. La clase trabajadora es la riqueza de nuestra sociedad y la base misma de la democracia”, señaló Cepeda, al insistir en la necesidad de mantener la presión social en el actual escenario político.

Promesa de victoria en primera vuelta agitó la plaza de Bolívar

El discurso del candidato del Pacto Histórico incluyó anuncios sobre respaldos a su candidatura, por lo que el también senador afirmó que cuenta con apoyo unánime de centrales obreras y diversos sectores sociales. En ese mismo punto, Cepeda mencionó a la lideresa indígena Aida Quilcué como posible fórmula vicepresidencial, lo que, según planteó, representaría un hecho histórico en la política nacional.

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Iván Cepeda se dirigió a una multitudinaria manifestación en Colombia, al defender con vehemencia las acciones del Gobierno - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube

“Estamos ante dos visiones radicalmente opuestas. De un lado, quienes quieren mantener un modelo que ha profundizado la desigualdad. Del otro, quienes buscamos una transformación social que permita dignidad y oportunidades para el pueblo”, afirmó.

En esa línea, proyectó un resultado favorable en las urnas: “Los vamos a derrotar en primera vuelta”. El candidato también dedicó palabras a la memoria de líderes sociales asesinados y recordó el sentido histórico del Primero de Mayo.

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Señaló que esta fecha representa la lucha por la dignidad, la justicia y la libertad, valores que, según afirmó, siguen vigentes en la realidad del país. Hacia el final, Cepeda volvió a defender el rumbo del Gobierno y los cambios impulsados desde 2022.

“Sin arrogancia ni exageraciones, con la convicción que dan las obras y los resultados, podemos afirmar que nuestro Gobierno, orientado con acierto y valentía por el compañero presidente Gustavo Petro, ha tenido realizaciones de enorme trascendencia para el país. No se trata de unos cuantos logros que modifican superficialmente la situación. Se trata de verdaderas conquistas sociales que cambian la vida cotidiana de millones de compatriotas”, sostuvo.

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