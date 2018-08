Lo mismo se está diciendo sobre la testimonial de Juan Chediak, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien declaró el lunes pasado. Parece que sus palabras fueron tan o más relevantes que las de Wagner. Porque no solo revelaron un nuevo circuito de la corrupción, sino que habrían aportado el esquema financiero para que el dinero recibido en pesos no perdiera su valor, y los dólares y los euros tampoco.