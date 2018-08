Tras destacar que durante su gobierno se han realizado "28.000 operativos antidroga" que dieron como resultado la detención de "más de 30.000 delincuentes", el presidente Macri reflexionó: "Hacer transformaciones profundas no es de un día para el otro, no son tareas fáciles pero lo estamos haciendo y estamos dando a luz una nueva Argentina que se enfrenta a cualquier comportamiento mafioso, que no quiere convivir más con la prepotencia y con algunos que creen que pueden estar por fuera de la ley".