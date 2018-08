El juez en lo penal económico Pablo Yadarola citó esta tarde a declaración indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, y al actual titular de ENARSA, Exequiel Espinoza -entre otros ex funcionarios- en el marco de la causa por la valija con 800.000 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país el 4 de agosto de 2007.