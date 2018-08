"El Pata", según diversas fuentes, insulta al aire y chicanea a los presuntos corruptos sin mirar a la cara, tampoco tiene los mejores modales en la mesa común. "Un viejo cabrón", dice alguien que conoce la realidad tumbera por dentro del pabellón más vigilado de la Argentina: "A los presos K no los quiere, no se hace cargo, no cree que es como ellos."