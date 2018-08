En un sorpresivo mensaje brindado esta mañana en Casa de Gobierno, el presidente Mauricio Macri aseguró que el debate sobre la despenalización del aborto "continuará". Además, se comprometió a reforzar programas de educación sexual para evitar embarazos no deseados. "Queremos que esas chicas tengan la posibilidad de elegir y que no sea su vía de desarrollo tener un chico cuando no están en condiciones o no saben lo que significan", analizó.