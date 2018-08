En su presentación, la titular de la OA criticó a las organizaciones empresarias que no denunciaron casos de corrupción. "Hay que entender que los empresarios tienen una responsabilidad en la corrupción, que es parte de su agenda como la responsabilidad ambiental, la laboral o la de género. No todo es responsabilidad del sector público" y promovió que se realicen acciones colectivas en el sector privado para "protegerse de la corrupción, para decir lo que está mal y no dejar solo al empresario que está siendo presionado" para que pague coimas.