En su sentencia, los jueces de la Cámara -Alberto R. Dalla Via y Santiago H. Corcuera- explicaron que "la intervención judicial de un partido político es una medida excepcional, que solo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica", algo que en este caso "no se verifica". También señalaron que el fallo de Servini de Cubría "adolece de severos defectos en los presupuestos de fundamentación" y que los argumentos han sido de carácter "político y no jurídico" lo que "condujo a una intromisión injustificada en la vida interna partidaria".