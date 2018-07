–Fue una decisión mía, personal. Le pedí ayuda a mi hermana mayor, que tenía 23. Como ya trabajábamos ella me prestó la plata. Yo siempre pensé que ella me había acompañado pero, ahora que empezamos a hablar de esto públicamente, dos amigas del colegio me dijeron que no, que me habían acompañado ellas. Lo tenía totalmente bloqueado. Me contaron que había ido en colectivo hasta una casona en Olivos, que no sé ni cómo supe de ese lugar, y que a la salida, después de que me hicieron la intervención, el médico nos dijo -no sabemos si será un médico porque como era clandestino-: "Chicas, de esto no se habla".