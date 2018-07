Vidal decidió echar a María Fernanda Inza, su ex secretaria Legal y Técnica y ex contadora provincial que nunca fue su amiga, para tratar de bajarle el tono al tema. No lo logró. Para colmo, Inza, que se fue unos días a los Estados Unidos para calmar su ira, está furiosa con ella y su círculo íntimo. Tiene sus motivos.