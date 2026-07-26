Así se prepara el Banco de la República ante escenarios financieros adversos: “Son la tormenta perfecta”

El Banco de la República hace uso de una herramienta cuantitativa que permita identificar maneras en las que las entidades pueden hacer frente a esos escenarios adversos - crédito Luisa González/Reuters

En el pódcast Cuentas y Cuentos del Banco de la República, Daniela Rodríguez, integrante del equipo técnico del Departamento Estabilidad Financiera del banco central, explicó de qué manera se evalúan los escenarios en donde “todo sale mal” en el sistema financiero. De acuerdo con Rodríguez, con el fin de prepararse ante posibles momentos adversos, es necesario hacer ejercicios de estrés.

“Son unos ejercicios que, como nosotros los llamamos, son la tormenta perfecta. Esto quiere decir, son ejercicios donde todo sale mal: hay un decrecimiento muy fuerte, hay una inflación muy fuerte, hay unas tasas de interés que aumentan muy fuerte, hay un aumento en el riesgo del país muy fuerte”, detalló la experta en el pódcast.

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Según explicó, se hace uso de una herramienta cuantitativa que permita identificar maneras en las que las entidades pueden hacer frente a esos escenarios complejos.

La experta aseguró que las entidades cuentan con los recursos suficientes para enfrentar estos escenarios tan adversos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los ejercicios de estrés que se han adelantado hasta el momento evidencian que las entidades del país cuentan con las herramientas y la preparación suficientes para responder a esos momentos de crisis o de dificultad.

“Lo que encontramos es que, en términos agregados, las entidades cuentan con los recursos suficientes para enfrentar estos escenarios tan adversos. Y a nivel individual, pues sí tenemos algunas alertas; sin embargo, son alertas que toca leer con mucha atención porque estamos bajo un escenario con una baja probabilidad de ocurrencia, dado que es demasiado extremo”, precisó.

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La experta aseguró que las entidades se mantienen fuertes, pero, a nivel individual, hay algunas que “marcan señal”. No obstante, aclaró que estos casos tienen unas características muy particulares: inician con una baja liquidez o un bajo capital. En consecuencia, recomendó tener un “buen capital” para que, en momentos de dificultad, sea posible mantenerse.

“Esto lo que hace es fortalecer el mensaje de ser cautelosos y es siempre estar preparados con un buen nivel de capital y unos colchones que nos permitan enfrentar choques en la economía”, detalló.

¿Cómo está el sistema financiero colombiano?

Desde el Banco de la República se afirma que la situación actual del sistema financiero colombiano es “buena” - crédito Europa Press

Por otro lado, Rodríguez se refirió al Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026 emitido por el Banco de la República en junio. Según precisó, los resultados indican que la situación actual del sistema financiero colombiano es “buena”. Sin embargo, hay cambios que han llamado la atención de los expertos, a los cuales hay que hacerles seguimiento.

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“Hay algunas cosas que empiezan a materializarse y es que veníamos de un periodo donde la cartera estaba recuperándose fuertemente, veníamos de un periodo que el riesgo de crédito estaba cayendo significativamente y vemos cambios muy sustanciales en estas tendencias que sugieren mayor monitoreo”, explicó.

En todo caso, aclaró que estas alertas que han identificado no constituyen un riesgo. Simplemente se trata de cambios que se presentan en la dinámica del sistema financiero, lo cual es completamente normal. La tarea, entonces, es no dejar de estudiar esas transformaciones.

En el sistema financiero colombiano hay “vulnerabilidades”, como el incremento general de tasas de interés por movimientos de flujos de capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Rodríguez aseguró que el sistema financiero colombiano es resiliente y que tiene niveles de solvencia holgados. Esto, teniendo en cuenta que hay unos “mínimos regulatorios” con un nivel de liquidez “bueno”. Esto permite que sea posible enfrentar escenarios adversos.

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No obstante, hay “vulnerabilidades”, como el incremento general de tasas de interés por movimientos de flujos de capital y la fluctuación de mercados por contextos de alta incertidumbre. El resultado de ello es una afectación al sistema financiero a través de las inversiones.

El funcionamiento del sistema financiero también responde a factores externos. “Un contexto internacional que enfrenta alta incertidumbre en términos económicos, en términos de conflictos geopolíticos y esto definitivamente nos afecta a nosotros en nuestra economía local, que se traduce en choques al sistema financiero”, indicó la experta.