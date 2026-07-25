Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

El campeón de Colombia reeditará la final del segundo semestre de 2025 en la búsqueda de un nuevo título local-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla por la fecha 1 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 25 de julio de 2026 a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro, y se podrá ver a través de Win + Fútbol.