Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla por la fecha 1 de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 25 de julio de 2026 a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro, y se podrá ver a través de Win + Fútbol.
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Así va la fecha 1 de la Liga BetPlay
24 de julio de 2026
Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
- Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
- Goles: Néider Ospina al minuto 54 de juego para Llaneros, salió expulsado Santiago Aguilar al minuto 79 para Deportivo Pereira
Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba
- Estadio: Deportivo Cali
- Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
- Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 71 y Johan Martínez al 75 para Deportivo Cali
25 de julio de 2026
Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
- VAR: Never Manjarres (Córdoba)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Deportes Tolima vs. Junior
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
26 de julio de 2026
Internacional de Bogotá vs. América de Cali
- Hora: 2:00 p. m.
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
- VAR: Keiner Jiménez (César)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Águilas Doradas vs. Santa Fe
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Cincuentenario de Medellín
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Alianza FC vs. Fortaleza
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
El campeón de Colombia sale a defender su título en Ibagué
Deportes Tolima comenzará una nueva etapa deportiva cuando el técnico bogotano Sebastián Oliveros debute al mando del cuadro “Pijao”.
En lo que se refiere a su presente deportivo, el 21 de julio de 2026, el cuadro ibaguereño venció por 2-1 a Deportes Quindío en el estadio Manuel Murillo Toro por la primera fase de la Copa Colombia.
El cuadro de Armenia ganaba con el gol del defensor Juan Ocampo al minuto 21, pero en el segundo tiempo, los atacantes Jáder Valencia al minuto 72 y Enner Valencia al 82 remontaron el partido.
Junior también viene de empatar a dos goles en la Copa Colombia, el 22 de julio de 2026 ante Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez.
Pese a ir ganando con los goles de Luis Fernando Muriel al minuto 2 y de Daniel Rivera al 27, el tiro penal fallado por el delantero argentino Francisco Fydriszeswski al 37, permitió al cuadro visitante tomar un segundo aire, ya que el volante Mohamed Bolívar descontó al minuto 68 de partido, y Alberto Orozco al 85 empató el juego.
En lo que se refiere al último duelo que jugaron, hay que ir al 18 de enero de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando Tolima ganó por 2-0 con goles de Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 8, y de Jersson González al 20.