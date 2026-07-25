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Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del campeón de Colombia en la Liga BetPlay

El campeón de Colombia quiere volver a defender su título frente a un equipo con el cual supo sonreír en diciembre de 2025, y que comenzará un nuevo proceso de la mano del técnico bogotano Sebastián Oliveros

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- crédito Jairo Cassiani / Colprensa
El campeón de Colombia reeditará la final del segundo semestre de 2025 en la búsqueda de un nuevo título local-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla por la fecha 1 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 25 de julio de 2026 a partir de las 8:15 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro, y se podrá ver a través de Win + Fútbol.

12:29 hsHoy

/colombia/deportes/2026/07/25/tolima-vs-junior-de-barranquilla-hora-y-donde-ver-el-debut-del-bicampeon-de-la-liga-betplay/

12:04 hsHoy

Así va la fecha 1 de la Liga BetPlay

El juego entre el equipo de la "Media Colombia" y los "Matecañas" abrió el segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano-crédito David Murillo/Colprensa
El juego entre el equipo de la "Media Colombia" y los "Matecañas" abrió el segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano-crédito David Murillo/Colprensa

24 de julio de 2026

Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
  • Goles: Néider Ospina al minuto 54 de juego para Llaneros, salió expulsado Santiago Aguilar al minuto 79 para Deportivo Pereira

Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 71 y Johan Martínez al 75 para Deportivo Cali

25 de julio de 2026

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
  • VAR: Never Manjarres (Córdoba)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Deportes Tolima vs. Junior

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

26 de julio de 2026

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
  • VAR: Keiner Jiménez (César)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Águilas Doradas vs. Santa Fe

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Alianza FC vs. Fortaleza

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
  • VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
11:57 hsHoy

El campeón de Colombia sale a defender su título en Ibagué

- crédito Jairo Cassiani / Colprensa
Deportes Tolima comenzará un nuevo proceso de la mano de Sebastián Oliveros-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Deportes Tolima comenzará una nueva etapa deportiva cuando el técnico bogotano Sebastián Oliveros debute al mando del cuadro “Pijao”.

En lo que se refiere a su presente deportivo, el 21 de julio de 2026, el cuadro ibaguereño venció por 2-1 a Deportes Quindío en el estadio Manuel Murillo Toro por la primera fase de la Copa Colombia.

El cuadro de Armenia ganaba con el gol del defensor Juan Ocampo al minuto 21, pero en el segundo tiempo, los atacantes Jáder Valencia al minuto 72 y Enner Valencia al 82 remontaron el partido.

Junior también viene de empatar a dos goles en la Copa Colombia, el 22 de julio de 2026 ante Barranquilla FC en el estadio Romelio Martínez.

Pese a ir ganando con los goles de Luis Fernando Muriel al minuto 2 y de Daniel Rivera al 27, el tiro penal fallado por el delantero argentino Francisco Fydriszeswski al 37, permitió al cuadro visitante tomar un segundo aire, ya que el volante Mohamed Bolívar descontó al minuto 68 de partido, y Alberto Orozco al 85 empató el juego.

En lo que se refiere al último duelo que jugaron, hay que ir al 18 de enero de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando Tolima ganó por 2-0 con goles de Juan Pablo “Tatay” Torres al minuto 8, y de Jersson González al 20.

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