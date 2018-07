Algunos de estos jóvenes, incluso, lograron cambiar el voto de sus progenitores. El diputado del PRO, Carlos Roma, se reconoció en esa situación. "Un día mi hijo de 14 años me dijo: 'Papá ¿qué cambia si no votás la ley? No cambia nada, no resolvés nada ¿Para qué sos político?'. Y tenía razón. Yo creo que hay vida desde la concepción, pero no puedo imponer mis creencias personales a los demás y por eso, aunque contrariado, voté la ley", confesó.