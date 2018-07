—Yo no. Si hay que reducir el déficit fiscal veamos dónde está el déficit. El gobierno nacional tiene 7% de déficit mientras que las provincias, todas juntas, llegan al 0,9 por ciento. Yo garantizo equilibro fiscal en el 2018 sin echar a nadie. ¿Pero desde cuándo tengo que restringir el déficit fiscal de mi provincia para sostener a otro? No es razonable. El déficit está en la administración nacional. Yo no puedo resolver algo que no administro.