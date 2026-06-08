Junior ganaría un famoso hincha en medio de la final: el Padre Alberto Linero está tentado en volverse Tiburón

El Padre Alberto Linero confesó que, sobre todo desde que vive en Bogotá, tiene la tentación de volverse hincha del clásico rival de Unión Magdalena, su equipo, Junior de Barranquilla - crédito Un Café con J/YouTube

En la antesala de la gran final del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, una curiosa declaración del reconocido conferencista y comunicador samario Alberto Linero despertó sonrisas entre los aficionados rojiblancos. Fiel seguidor de Unión Magdalena desde la infancia, el exsacerdote confesó, en tono jocoso, que una de sus “tentaciones” es convertirse en hincha del equipo barranquillero debido al fervor que genera entre sus seguidores.

Aunque sus palabras estuvieron lejos de representar un cambio real de camiseta, sí reflejaron la admiración que siente por la pasión que rodea al conjunto tiburón, especialmente ahora que disputa una nueva final del fútbol profesional colombiano.

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“Claro que tengo tentaciones. Volverme hincha de Junior es una de ellas. Sobre todo desde que vivo en Bogotá y veo el fervor que despierta este equipo”, comentó Linero en el podcast Un Café Con J.

Linero recordó que tenía siete años cuando fue al estadio por primera vez. Fue el Eduardo Santos, el histórico estadio donde ofició como local Unión Magdalena durante tantos años - crédito Un Café con J/YouTube

Las declaraciones resultan llamativas porque provienen de uno de los seguidores más conocidos de Unión Magdalena, rival histórico de Junior en la Costa Caribe. Durante años, Linero ha relatado públicamente su amor por el conjunto samario y las innumerables frustraciones que ha vivido acompañándolo.

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“Unión Magdalena me ha hecho llorar demasiado. Yo preferiría ver una final entre Real Madrid y Barcelona antes que una entre Unión Magdalena y Junior, porque estoy convencido de que Unión terminaría perdiéndola”, expresó con humor.

La afirmación estuvo acompañada por un recuerdo doloroso que permanece intacto en su memoria. Linero evocó aquel partido frente a Cortuluá que terminó sellando uno de los descensos del club samario.

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“Me tocó ver a Unión perder 1-0 contra Cortuluá en el partido que definía si descendía o no. Lo más increíble es que Cortuluá jugó casi todo el encuentro con un hombre menos porque le expulsaron un jugador en los primeros minutos”, recordó.

El Padre Alberto Linero reveló que una de las pocas cosas que le gustan en la vida es relatar fútbol, y que ya lo ha hecho en un par de ocasiones. Aquí cuenta cuál fue la primera vez - crédito Un café con Jota/YouTube

Alberto Linero y el Unión Magdalena

Más allá de las bromas sobre Junior, la realidad es que la historia futbolera de Alberto Linero está profundamente ligada a Unión Magdalena. Nacido en Santa Marta, creció acompañando al equipo de su ciudad y desarrolló una relación emocional que aún conserva.

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“Yo me gesté futbolísticamente en el Eduardo Santos. La primera vez que fui fue en 1975, tenía seis años y fui con mi papá. Llevaba una camiseta azulgrana y un pantalón corto azul. Todavía recuerdo la alineación completa de aquel equipo y también recuerdo que el partido terminó 0-0”, relató.

Para Linero, el antiguo escenario samario ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de los aficionados del club. Por eso considera que, pese a las mejoras en infraestructura, el actual estadio Sierra Nevada todavía no logra igualar el significado histórico que tenía el Eduardo Santos. “Creo que el Sierra Nevada todavía no está a la altura de lo que representaba el Eduardo Santos. Allí viví momentos inolvidables y crecí viendo fútbol”, señaló.

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Incluso confesó que ya visitó el moderno escenario y que también allí experimentó una de las sensaciones más frecuentes que le ha generado su equipo del alma. “Al Sierra Nevada ya fui. También lloré allá, porque eso es lo que más me ha generado Unión Magdalena: lágrimas”, dijo entre risas.

La opinión sobre Eduardo Dávila

Durante la conversación también se refirió a Eduardo Dávila, máximo accionista y principal dirigente de Unión Magdalena, una figura que genera opiniones divididas entre los aficionados del club.

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Linero prefirió destacar el papel que ha desempeñado para la supervivencia institucional del equipo. “Gracias a Eduardo Dávila, Unión Magdalena todavía existe. Eso es algo que uno escucha permanentemente cuando habla con la gente cercana al club”, afirmó.

Respecto a las críticas y cuestionamientos que han rodeado al dirigente a lo largo de los años, el comunicador evitó profundizar. “De las demás cosas de las que lo acusan prefiero no juzgar. Siempre voy a preferir no juzgar a las personas”, agregó.

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Alberto Linero es reconocido hincha de Unión Magdalena, equipo clásico del fútbol colombiano con rivalidad regional con Junior de Barranquilla - crédito AFP

Alberto Linero y su pasión por el fútbol

Aunque es ampliamente reconocido por su trabajo como conferencista, escritor, presentador y comentarista en medios de comunicación, Alberto Linero nunca ha ocultado que el fútbol ocupa un lugar privilegiado en su vida.

El samario, quien ejerció como sacerdote católico durante 25 años antes de dejar los hábitos en 2018 para iniciar una nueva etapa personal y profesional, sigue siendo una de las figuras mediáticas más influyentes del país. Actualmente participa en programas de radio y televisión, además de desarrollar conferencias y proyectos editoriales enfocados en crecimiento personal y liderazgo.

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Sin embargo, cuando se trata de fútbol, aparece el hincha apasionado que acompañó a Unión Magdalena por distintas ciudades del país durante años. “Acompañé al equipo por muchas ciudades de Colombia. Cuando Unión empezó a deambular por diferentes plazas se hizo más difícil seguirlo, pero siempre estuve pendiente”, recordó.

Y aunque reconoce que siente admiración por el fenómeno social que representa Junior de Barranquilla, también dejó claro que su corazón sigue estando en Santa Marta.

Además de Unión Magdalena, Linero confesó que es un ferviente admirador del FC Barcelona. “Soy muy hincha del Barcelona, muy hincha. A mí me gustan pocas cosas en la vida, y ver fútbol es una de esas”, aseguró.