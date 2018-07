Durante la conferencia de prensa de ayer Macri no quiso responder sobre unas declaraciones de Elisa Carrió, quien había asegurado que el Presidente habilitó el debate por el aborto porque le habían asegurado que no se aprobaría. Simplemente no suscribió a esa hipótesis porque no la comparte. Además, la realidad le mostró otra cosa: que los vientos cambiaron.