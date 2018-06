Durante la discusión, Miguel Ángel Pichetto había sido inusualmente duro. "No estamos discutiendo poder. Lo vamos a discutir en un año y medio. Nadie está en campaña, estos días pasaron inútilmente. En la crisis reapareció el ministro del Interior. Lo habían corrido, ocultado. Todo estaba centralizado en la Jefatura de Gabinete. No haber acordado fue un fracaso. Rompe el principio de querer dialogar. Yo no creo que puedan solos", aconsejó el jefe del bloque del PJ en la Cámara alta entrada la madrugada, minutos antes de la votación.