El Senado no arranca de cero. Es cierto que el contexto no determina necesariamente las posiciones individuales, muchas de ellas firmes y hasta cerradas de un lado y del otro, pero del mismo modo es evidente que el paso del tiempo no anula el contexto. Se trata de un fenómeno social aunque no homogéneo. Esa realidad no pasa inadvertida y es expresada, en sentido inverso al recorrido de la ley, por presiones que trascienden el ámbito de la política, empezando por la Iglesia.