Los dichos de la ex pareja de Centeno –especulan los investigadores- reflejan que no era un simple chofer y que puede tener mucha información sobre las actividades de Baratta y su círculo íntimo. Fue por esa cercanía con Baratta y porque cuando allanaron su casa en Olivos hallaron 35.000 dólares en una caja fuerte, que el ex chofer quedó imputado como posible testaferro de uno de los hombres que tuvo mucho poder en el ministerio que durante 12 años encabezó De Vido.