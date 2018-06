Vitaly Malkin, un oligarca ruso que renunció a un escaño en el Senado de Rusia en 2013 luego de informar que tenía activos no declarados en el extranjero, también figura en los nuevos documentos de Panama Papers. Malkin aparece como propietario de dos compañías de las Islas Vírgenes Británicas, Audrey Holdings Group Ltd. y Top Matrix Holdings Ltd. Audrey Holdings Group tenía cuentas bancarias en Suiza por 200 millones de dólares, según figura en las comunicaciones de Mossack Fonseca. Malkin no respondió las preguntas de ICIJ.