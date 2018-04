— A mí me parece que hay muchas políticas y que ahí está el problema. Nosotros tenemos una política monetaria, tenemos una política vinculada a sectores productivos, tenemos una política fiscal, y me da la sensación que no hay una adecuada coordinación de metas entre esas cosas y a veces compiten entre sí. Porque si nosotros no tenemos un sendero previsible de aumento de tarifas y por otro lado tenemos metas de inflación que no prevén ese sendero de tarifas automáticamente una de las dos cosas no va a funcionar. Y paradójicamente las dos vienen del mismo lugar. Entonces me parece que falta coordinación.