Por la oposición, Fernando Vilardo, el diputado de Autodeterminación y Libertad (AyL) – la agrupación del ex dirigente trotskista Luis Zamora, explicó los fundamentos de porqué su partido votó en contra. "Nosotros rechazamos la medida, se habla que se crea un Distrito Joven, por lo que entendemos que es para los jóvenes, pero no se reunieron a hablar con ellos para poder elaborar en conjunto el proyecto", indicó. "Los jóvenes no pueden participar de estas propuestas -continuó-, quizás ellos hubiesen planteado que el 100% del espacio sea verde y que se utilice como un polo educativo, pero nada de eso se hace".